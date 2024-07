Garlenda, dimissioni a sorpresa del vicesindaco Cappato, il consigliere Tezel: “Incompatibile la sua carica nel direttivo della Proloco”

“ Passati i dieci giorni previsti dalla legge per la contestazione agli interessanti dell’incompatibilità, sono state inviate delle memorie – spiega il consigliere Tezel -. Nello specifico, il sindaco riscontra di essere compatibile, pur non entrando nel merito approfonditamente. Il vicesindaco Cappato ha invece risposto con le dimissioni da membro della Proloco e, colpo di scena, da vicesindaco e da assessore ”.

“ Ci sarà quindi una surroga per quanto riguarda Cappato, che esce dal Consiglio comunale, con l’ingresso in Consiglio dell’avvocato Tassistro – continua Tezel - . Ma ci sarà ora da fare un rimpasto di Giunta con la nomina di un nuovo vicesindaco e assessore ”.

“In prima istanza, quindi, avevano dichiarato che non ci fossero incompatibilità, invece a quanto pare ci sono – sottolinea -. Che il vicesindaco si dimetta è la prova che effettivamente qualcosa non andava. Discorso diverso invece è per il sindaco Navone che ritiene di essere compatibile. Ora la palla passa alla Prefettura che esaminerà la vicenda”.