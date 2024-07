Caro spiagge e caos strade: "Liguria lontana, quasi quasi me ne vado in Sicilia"

Un "Racconto" per La Repubblica ripropone il tema del turista stizzito per i prezzi e l'imprevedibilità viaria in Liguria. Firmato dal commentatore e scrittore piemontese Maurizio Crosetti mette a confronto la convenienza economica di una vacanza nella classica Riviera dei turinèis e di una trasferta all'altro capo della Penisola, in Sicilia.

L'autore prende di mira la Baia del Sole, e particolarmente Laigueglia, ossia quella parte di ponente savonese nota per non essere propriamente low cost. E fra cantieri senza fine e carenze infrastrutturali, in effetti, l'esercizio di scrittura è facile mentre le "trofie al pesto", per chi deve affrontare l'incubo di un'autostrada sempre problematica, diventano davvero un "miraggio". Quanto ai prezzi e ai costi, il leitmotiv è quello del caro-spiaggia ("Vogliamo un ombrellone e un lettino per un giorno? Dalle parti di Alassio, fanno almeno quaranta euro") e del caro-pomodoro ("Sette euro al chilo a Laigueglia"), con il rischio di dare un'immagine caricaturale di una regione che, in realtà, ha un'offerta amplissima e variegata.