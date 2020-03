Millesimo, Ezio Ferrari nuovo presidente della Croce Rossa: gli auguri del sindaco

Ezio Ferrari nuovo presidente della Croce Rossa di Millesimo. Questo l'in bocca al lupo del sindaco Aldo Picalli e di tutta la giunta comunale.

"Le nostre più vive congratulazioni e auguri di buon lavoro a Ezio Ferrari, nuovo presidente del locale comitato di Croce Rossa Italiana-Comitato di Millesimo, e a tutto il direttivo composto da Adriano Molinari, Franco Calleri, Rita Giusto e Alice Piombo" si legge sulla pagina Facebook "Progetto Millesimo-Picalli sindaco".

"Un sincero ringraziamento al presidente uscente Giorgio Navoni e a tutto il suo direttivo che in questi anni ha portato avanti la grande opera di Croce Rossa Italiana nel nostro paese - conclude - Ancor più in questo periodo, l’associazionismo di volontariato rappresenta quanto di meglio possa esprimere una comunità che ama il proprio paese. Grazie a voi tutti che vi spendete in prima linea per la nostra comunità".