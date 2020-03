Savona, due passi in un Prolungamento praticamente deserto (FOTO)

I savonesi stanno dimostrando di reagire all'emergenza Coronavirus con grande senso civico e rispetto delle regole.

Dopo il giro in centro città a Savona di una settimana fa (Leggi Qui), oggi a 7 giorni dal Dpcm firmato dal Premier Giuseppe Conte invece, ci siamo recati al Prolungamento di Savona.

La zona di svago per eccellenza dei savonesi, luogo dove i nonni e le mamme portano a giocare i bambini, dove si va a fare una corsetta o un giro in bici oppure una passeggiata sulla sabbia.

In Piazzale Eroe dei due Mondi, sul lungomare e in spiaggia regna un silenzio surreale, quasi magico, con un velo anche di malinconia considerata la zona particolarmente affollata nei fine settimana, nei pomeriggi feriali di fine lavoro o in periodo di luna park.

Qualche giorno fa erano state diverse le segnalazioni che prendevano di mira il Prolungamento per la grande quantità di persone che passeggiavano non curanti del Dpcm. Oggi, come una settimana fa, c'è sembrato che i cittadini di Savona abbiamo compreso appieno l'invito a stare a casa.