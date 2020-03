Emergenza Coronavirus: chiude temporaneamente il Punto di Primo Intervento dell'ospedale di Cairo Montenotte

Data la situazione contingente e la grave emergenza che sta mettendo a dura prova tutte le strutture aziendali, oggi, mercoledì 18 marzo 2020, il Commissario straordinario di Asl 2 Paolo Cavagnaro, in condivisione con l’Assessorato alla Sanità e la Direzione di Alisa, sentito il Collegio di Direzione, ha stabilito la chiusura temporanea dei reparti di degenza e del Punto di Primo Intervento (PPI) dell’ospedale di Cairo Montenotte, a partire da venerdì 20 marzo alle ore 14.

Questa misura urgente e di emergenza risulta necessaria per evitare il potenziale accesso di pazienti Covid-19 positivi al PPI e per impiegare i professionisti sanitari nello svolgimento di attività di cura presso altri presidi ospedalieri deputati al ricovero di pazienti Covid-19. I pazienti ricoverati nei reparti saranno trasferiti all’ospedale di Pietra Ligure, se non ritenuti in condizione di dimissibilità.

Resta attivo il servizio di dialisi, per il quale è previsto apposito percorso di protezione a garanzia della sicurezza dei pazienti e degli operatori, e l’ambulatorio SerD.

Le attività di diagnostica radiologica e di laboratorio rimarranno aperte con attività ridotta a due giorni la settimana, su prenotazione diretta da parte dei medici di famiglia per le prestazioni urgenti.

Sono garantiti il servizio di Guardia medica e quello dell’automedica in grado di intervenire sui casi di emergenza nel territorio valbormidese, in stretta collaborazione tra il servizio del 118 e le pubbliche assistenze presenti sul territorio.

L’azienda è costantemente impegnata nell’attuazione di tutte le possibili procedure per l’acquisizione di personale medico- infermieristico e sanitario e sui molteplici altri fronti relativi all’emergenza Covid, sui quali verrà dato a breve aggiornamento.

"L’auspicio di tutti noi è quello di superare al più presto questo stato di emergenza – afferma Paolo Cavagnaro, commissario straordinario di Asl 2 - ringrazio tutti i dipendenti e i collaboratori che stanno lavorando, ormai da oltre un mese, con la massima compostezza e impegno, senza limiti di tempo e con la massima professionalità".