Ospedale di Albenga, il Ppi riapre ma senza ambulanze: Cangiano ha già convocato la commissione sanità

Dopo l’intervento pubblico sulla criticità del Punto di Primo Intervento dell’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga e l’annuncio di ieri (leggi QUI), il consigliere comunale e presidente della commissione consiliare sanità Giorgio Cangiano è passato ai fatti: ha convocato ufficialmente la Commissione temporanea speciale di studio per il potenziamento dell’ospedale di Albenga.

La riunione si terrà lunedì 22 luglio alle 18.45, nella Sala degli Stucchi del Comune, con all’ordine del giorno un unico tema: “La situazione del Punto di Primo Intervento”.

La convocazione è stata inviata al sindaco Riccardo Tomatis, agli assessori e ai consiglieri comunali Diego Distilo, Emanuela Guerra, Guido Lugani, Ginetta Perrone, Nicola Podio, Raiko Radiuk, Monica Tomatis, Roberto Tomatis e Barbara Vullo.

Cangiano è stato netto nei giorni scorsi nel criticare la gestione della riapertura estiva del PPI h24: “Riaprire per 40 giorni una struttura di emergenza senza consentire l’invio delle ambulanze è una presa in giro. È la scusa perfetta per dire che non funziona e non riaprirla più”, ha dichiarato.

Secondo il consigliere, infatti, le ambulanze del 118 continuano a essere dirottate esclusivamente al pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure, ignorando di fatto il presidio ingauno. Un’anomalia che, oltre a svuotare di senso la riapertura, rischierebbe di lasciare senza adeguata assistenza cittadini e turisti, contribuendo al sovraffollamento del Santa Corona.

“Il territorio non ha bisogno di test, ma di risposte concrete. Non era questa la promessa del presidente Bucci, che aveva garantito la riapertura del pronto soccorso”, ha aggiunto, annunciando anche un incontro con il comitato spontaneo nato in difesa dell’ospedale.