Un nuovo ecografo per l’Ospedale San Giuseppe di Cairo Montenotte: la donazione è dei Lions della Val Bormida

A seguito dell’evento alluvionale che ha colpito la Val Bormida nell’ottobre 2024, causando danni significativi anche all’Ospedale "San Giuseppe" di Cairo Montenotte, l’Associazione Lions ha promosso un’iniziativa solidale a favore del presidio sanitario, a conferma del proprio costante impegno nel sostenere il territorio.

In particolare, le esondazioni avvenute durante quell’evento hanno coinvolto il piano interrato della struttura ospedaliera, provocando danni rilevanti ai locali adibiti ai servizi di Radiologia e Laboratorio Analisi. Sensibili alle difficoltà affrontate dal presidio e alla necessità di rafforzare la risposta sanitaria sul territorio, i Lions Club Valbormida, Albissola Marina–Albissola Superiore, Arenzano–Cogoleto, Varazze e Celle Ligure, hanno unito le forze nell’ambito del service distrettuale dell’anno sociale 2024–2025, con il sostegno della Fondazione Lions.

L’iniziativa ha portato all’acquisto e alla donazione di un nuovo ecografo di ultima generazione, il “MyLab XPRO30 Platinum”, del valore di oltre 13.000 euro, che verrà impiegato all’interno delle attività diagnostiche ambulatoriali del Distretto delle Bormide, con l’obiettivo di migliorare la qualità e la tempestività dell’assistenza ai cittadini.

La cerimonia di consegna si è svolta presso l’Ospedale San Giuseppe, alla presenza delle autorità lionistiche promotrici del progetto, del Sindaco di Cairo Montenotte e della Direzione di ASL2, insieme agli Specialisti ambulatoriali che utilizzeranno l’ecografo nel corso della loro attività clinica.

Con questo gesto concreto, i Lions confermano la propria vicinanza alla sanità pubblica e al tessuto sociale della Val Bormida, contribuendo in modo diretto al potenziamento delle dotazioni tecnologiche dei servizi sanitari colpiti dagli eventi calamitosi.

«Ringraziamo i Lions per la sensibilità e l’impegno dimostrati: interventi come questo rappresentano un supporto concreto alla presa in carico della cittadinanza dal punto di vista socio-sanitario, rafforzando la rete dei servizi di prossimità» – dichiara la Dott.ssa Monica Cirone, Direttore Socio Sanitario di ASL2 . «Questo gesto di solidarietà conferma quanto sia fondamentale la collaborazione tra istituzioni e comunità locali: la continuità e l’efficacia dei servizi sanitari, garantite quotidianamente dall’Azienda Sanitaria, trovano ulteriore forza e concretezza quando sostenute da un lavoro condiviso, soprattutto in contesti segnati da eventi eccezionali»

«Fedeli al motto del nostro fondatore “we serve”- “noi serviamo”, il Club si è sempre occupato e preoccupato di operare per venire in aiuto alla comunità della Valle. Questa volta è stato deciso di intervenire a favore dell’Ospedale di Cairo, colpito dagli eventi alluvionali del 26 ottobre» - dichiara Giorgio De Maestri Presidente Lions Club ValBormida e conclude «A nome di tutti i soci, ringrazio coloro che hanno contribuito al conseguimento di questa iniziativa»