La Croce Bianca di Albenga chiarisce: "Ecco come vengono gestite le emergenze"

"In considerazione degli ultimi articoli pubblicati sull'invio o meno delle ambulanze al PPI di Albenga e, soprattutto, in relazione a molti commenti emersi in seguito, la nostra Associazione ritiene utile fare chiarezza, nel modo più semplice possibile, su come funziona la gestione di un servizio di emergenza". Così, attraverso una nota, la Croce Bianca di Albenga.

"Quando una persona si trova in una situazione di emergenza sanitaria, chiama il 112, che la identifica e la localizza e poi passa la chiamata alla centrale 118 - proseguono dall'associazione - questa, in base all'intervista che fa alla persona, assegna un codice di gravità all'intervento e allerta l'ambulanza disponibile più vicina in quel momento; la Croce o direttamente l'ambulanza ricevono la chiamata e devono attenersi al codice di gravità indicato dal 118 (ad esempio: se è verde, all'autista è vietato l'uso delle sirene ed è obbligato a rispettare il codice della strada). Facendo il tragitto più breve, che verrà verificato in sede di rimborso, l'ambulanza si recherà all'indirizzo".

"Arrivato sul posto, l'equipaggio prende i parametri del paziente e raccoglie tutte le informazioni utili e li comunica alla Centrale; il 118, a quel punto, conferma o cambia il codice di gravità, riducendolo o aggravandolo, e indica in quale ospedale portare il paziente; anche in questo caso l'equipaggio deve seguire le indicazioni ricevute e per la via più breve dirigersi dove gli è stato detto".