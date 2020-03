5 caratteristiche delle piattaforme di Social Trading

Selezioni di scambio

La maggior parte delle persone sa che è possibile monitorare e commerciare con il Social Trading, ma sapevate che è anche possibile utilizzarlo per suggerimenti di trading. E' un po' complicato, ma alcune delle opzioni di trading automatizzate offrono suggerimenti per il trading, dove è possibile far venire in mente idee di trading. A volte si perde un po' di tempo, ma per la giusta strategia, questo può essere un metodo efficace per utilizzare i "segnali", oltre che un buon metodo di diversificazione.

Commercianti esperti

Il principale vantaggio evidenziato nelle piattaforme di social trading è il sistema di tracciamento e copia dei migliori trader della piattaforma. Infatti, le piattaforme di social trading e i broker offrono di elencare i trader per performance, permettendo ai trader inesperti di seguire e comprendere le idee di investimento dei professionisti. Questa trasparenza accelera notevolmente le prestazioni e l'apprendimento delle basi del trading. Questo servizio di copy trading e top trader tracking è offerto su quasi tutte le piattaforme di social trading, potete saperne di più sui diversi broker del mercato e le loro offerte sulle pagine di recensione di trading-online un esempio in questa pagina con una presentazione di Bdswiss.

I trader possono anche vedere le proprie statistiche di trading e le proprie performance.

Le piattaforme di social trading vi offrono un'ampia gamma di statistiche che vi permettono di monitorare le vostre attività e i vostri punti di forza/debolezza. Potete vedere il vostro profitto medio e la perdita media per ogni operazione per vedere se state impostando i vostri limiti di perdita e prendendo i vostri profitti nel posto giusto. Potete vedere come si è comportata ciascuna delle vostre posizioni per determinare se dovete rimuovere un master o limitare il loro trading. Potete vedere la vostra percentuale di profitto, l'estrazione, il numero di trader... E molti altri aspetti. Ognuno di essi vi fornisce una piccola parte di un quadro più ampio, dandovi un quadro completo del commercio in una varietà di modi. Questo potente strumento è di per sé una ragione sufficiente per essere interessati al social trading.

I trader possono confrontarsi con il mercato.

Fantastico, hai appena scoperto come vanno i tuoi affari. Ma sta andando bene nel contesto più ampio del commercio e dei commercianti? I vostri sforzi sono ancora in ritardo rispetto a un indice passivo? Beh, con il social trading, potete facilmente scoprire come sta andando la vostra attività. E non solo in relazione ai conti dei vostri amici, ma anche al mercato in generale. Questo vi dà una comprensione e un processo di benchmarking che può aiutarvi a sapere se il vostro trading sta funzionando. Sapendo questo, avrete maggiori probabilità di battere il mercato, di investire di più e di mettervi sulla via di una ricchezza ancora maggiore.

Puoi diventare un maestro

Se sei un trader esperto con una buona storia di trading, anche tu puoi diventare un maestro. Alcune piattaforme incoraggiano i master, che possono dare la possibilità non solo di commerciare per il proprio profitto e aiutare gli altri, ma anche di accedere a un flusso regolare e consistente di denaro.