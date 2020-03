Orco Feglino, il sindaco Barelli plaude alla sua comunità: "Fiero e soddisfatto della reazione composta, disciplinata e responsabile"

E' una sorta di appello a continuare sulla strada intrapresa nell'affrontare l'emergenza Coronavirus in atto nel nostro Paese quella che arriva dal sindaco di Orco Feglino Roberto Barelli attraverso il proprio profilo Facebook.

Esordisce così il primo cittadino: "Solitamente non rivolgo messaggi diretti come Sindaco di Orco Feglino, ma in questo momento particolare per tutti, alcune cose tengo particolarmente a dirle. Sono molto soddisfatto e fiero della nostra comunità, di come ha reagito a questa emergenza, del senso di compostezza, disciplina e responsabilità dimostrata, nonché delle straordinarie prove di solidarietà e altruismo messe in atto per aiutare e confortare tutti".

"Le comunicazioni social, mie e dell'Amministrazione, le abbiamo ridotte a quelle essenziali e realmente importanti, fornite sulla pagina del Comune, proprio per non alimentare l'eccesso di messaggi che ci giungono da più parti, a volte anche fuorvianti" spiega Barelli.

"Occorre più che mai - prosegue - continuare a rispettare le misure di prevenzione personale, le limitazioni imposte da Governo e Regione, le uniche efficaci a contrastare il diffondersi del virus, quindi fondamentali per tutelare noi stessi ed i nostri cari".

"Io, il resto dell'Amministrazione ed il personale del Comune, siamo presenti tutti i giorni, tutto il giorno, attenti a rispondere ad ogni eventuale nuova esigenza, pronti a fare tutto il possibile per superare questo difficile momento. Andrà tutto bene, aiutiamoci nel modo giusto" conclude il sindaco del Comune dell'entroterra finalese.