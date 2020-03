Coronavirus, PD Liguria: “La regione valuti il rinvio del pagamento del bollo auto al 30 giugno come deciso da altre amministrazioni”

“La Giunta regionale valuti di rinviare al 30 giugno la scadenza dei tributi riscossi a livello regionale, in particolare il bollo auto”: a chiederlo con un'interrogazione appena depositata è il PD ligure.



“Un provvedimento analogo – spiegano i consiglieri del Partito Democratico – è stato adottato da altre amministrazioni regionali come Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Marche e Toscana. E visto che il decreto governativo prevede il rinvio delle scadenze delle dichiarazioni dei redditi e dei tributi ed imposte nazionali, sarebbe importante che anche a livello locale arrivasse un segnale ai cittadini. In Liguria il coronavirus sta avendo ripercussioni molto forti sul tessuto economico-sociale, senza contare che la regione stava già attraversando un momento di crisi prima di questa emergenza sanitaria; rinviare il pagamento del bollo auto aiuterebbe concretamente molte persone”.