Plodio, il sindaco Badano: "Al momento non abbiamo notizie da Asl di persone positive al Coronavirus"

"Nessuno della cittadinanza segnala situazioni difficili e in questo momento non abbiamo notizia da parte di Asl 2 di Covid positivi a Plodio. Segno che ci siamo comportati con le cautele necessarie e ciò deve renderci fiduciosi! Ci auguriamo tutti che, grazie al nostro comportamento, la situazione resti buona e che continuino a non esserci nostri concittadini bisognosi di aiuto". Lo comunica in una nota il sindaco di Plodio Gabriele Badano.

"Scientificamente non si analizzano correttamente i dati quando l'incertezza è alta o addirittura è sconosciuta, ma si può dire con sicurezza che i numeri della settimana a livello nazionale mostrano che la variazione percentuale dei casi totali scende. Mentre i positivi registrati nelle settimane precedenti raddoppiavano ogni tre o quattro giorni, ora raddoppiano ogni nove o dieci. Nella nostra Valle il numero dei positivi è sicuramente minore che in altre ben più colpite, sappiamo tutti cosa accade in Lombardia, in particolare nelle provincie di Bergamo e Brescia dove si sta pagando un prezzo altissimo".

"Tuttavia il numero di infettivi in circolazione in zona, tra cui probabilmente molti sono gli asintomatici, non è mai stato così alto. Per cui il rischio di contrarre il virus è elevato. Una certezza è che il distanziamento sociale funziona. La raccomandazione quindi è sempre la stessa: chi può deve restare a casa. Ognuno faccia il suo dovere civico e rispetti chi è a maggior rischio perchè già sofferente di gravi patologie, il personale sanitario, le forze dell'ordine, tutti i lavoratori che non possono avvalersi dello smart working. Ognuno deve dare il proprio contributo, secondo il proprio ruolo".

"Come amministrazione comunale cosa abbiamo fatto? Mediante il Gruppo comunale di Protezione Civile abbiamo devoluto un contributo di 500 euro all'Associazione Equipe 6595 che lo girerà a breve interamente al reparto del 118 Savona Soccorso - conclude il primo cittadino - Coloro che lavorano negli ospedali mai come in questo periodo si impegnano mettendo a rischio anche la loro salute per aiutare gli altri. Le somme donate verranno utilizzate nel modo più utile per sostenere i dipendenti, i pazienti e salvare delle vite".