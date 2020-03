Millesimo, tre persone positive al Coronavirus (tra cui un ragazzino). Cinque in isolamento obbligatorio (VIDEO)

Il sindaco di Millesimo Aldo Picalli fa il punto della situazione in merito all'emergenza sanitaria legata al Coronavirus.

"Al momento abbiamo cinque persone in isolamento obbligatorio nelle proprie abitazioni - spiega il primo cittadino valbormidese - Il provvedimento si è reso necessario poiché sono venute a contatto con pazienti positivi. Stanno bene e non hanno sintomi. Per adesso non sono positivi".

"Abbiamo poi un caso di positività a seguito di auto-isolamento per cui siamo in attesa dell'ufficialità. Anche questa persona si trova presso la propria abitazione e al momento non risulta necessaria l'ospedalizzazione - prosegue - Un concittadino risultato positivo si trova ricoverato presso l'ospedale San Paolo di Savona. Siamo in contatto quotidianamente e sta molto meglio".

"Infine, un ragazzino si trova ricoverato presso il Gaslini di Genova. E' risultato positivo al Covid-19, ma è asintomatico" conclude il sindaco Aldo Picalli.