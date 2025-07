Savona, scontro tra due auto in via Nazionale Piemonte: viabilità in tilt, due feriti (FOTO)

AGGIORNAMENTO ORE 8.21: la viabilità è tornata regolare in direzione del capoluogo di provincia. Il bilancio finale è di due feriti: uno in codice rosso, trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, e l'altro in giallo, portato al San Paolo di Savona.

Questa mattina all’alba, intorno alle 6.30, a Savona, all’inizio di via Nazionale Piemonte, poco dopo il distributore Eni, due automobili si sono scontrate frontalmente, causando gravi disagi al traffico e lunghe code nella zona.

Subito è scattato l’allarme e la centrale operativa del 112 ha inviato sul posto la Croce Oro, l’automedica, i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Due persone sono rimaste coinvolte, una delle quali ferita e rimasta incastrata nell’abitacolo. Per liberarla, i vigili del fuoco hanno utilizzato cesoie e divaricatore idraulico. Successivamente è stata immobilizzata e affidata al personale sanitario del 118.