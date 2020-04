3 idee per gadget aziendali per una comunicazione efficace

Veicolare un marchio è fondamentale per ogni azienda che si rispetti. Un brand infatti porta con se tutta una serie di significati e di idee ed che devono rimanere fissi nella testa delle persone. Per permettere questo processo sono tantissime le strategie di marketing utilizzate, tra queste, una delle più sfruttate è quella che prevede l'uso di gadget e regali: si tratta infatti di un modo semplice per diffondere il proprio marchio in giro tra il pubblico.

Sono tantissime le opzioni da scegliere ed ogni azienda sceglie quella che più si adatta alla propria comunicazione. Proprio per questo, di seguito consiglieremo 3 idee per un gadget.

Come sfruttare nel modo migliore i gadget?

Prima di scegliere quali gadget utilizzare per diffondere la propria immagine aziendale è necessario fare alcune considerazioni. Innanzitutto è consigliabile evitare i soliti oggetti che vengono utilizzati una sola volta o ancora peggio, qualcosa che una volta ottenuta viene messa in un cassetto se non addirittura buttata.

Un articolo promozionale funzionale non solo deve veicolare nel modo migliore la comunicazione aziendale, ma deve anche e soprattutto essere utile. Questo per due motivi: innanzitutto un gadget utile verrà usato spesso e starà quando possibile fra le mani di un eventuale cliente, esponendo nel massimo modo possibile il marchio; allo stesso tempo un articolo promozionale utile farà apparire un'azienda più affidabile.

Assieme all'utilità va considerata anche la qualità, poiché questa influisce sulla durata di un oggetto. Anche in questo caso, oltre al senso di affidabilità associato alla propria azienda, un articolo promozionale duraturo rende possibile che un marchio resti il più possibile sotto gli occhi di un possibile cliente.

Un'altra caratteristica molto importante che deve avere un gadget è che deve essere coerente con l'idea di un'azienda. Deve quindi raccontare qualcosa e non essere soltanto un oggetto scelto a caso tra mille.

Borracce riutilizzabili, per aziende sostenibili

Oggi si parla moltissimo di sostenibilità ed a volte anche per motivi comprensibili. Per questo motivo sono tantissime le aziende che stanno cercando di adattarsi a modelli di sviluppo diversi e che impattano il meno possibile con l'ambiente, trasformando questa propensione in un punto di forza. Anche la comunicazione quindi punta ad esaltare questo orientamento ed anche la scelta dei gadget deve essere adeguata, preferendo oggetti riutilizzabili e che riducano gli sprechi. Tra i gadget più scelti in questo senso ci sono le borracce in metallo come quelle in vendita da Gedshop, che uniscono l'utilità, all'attenzione per l'ambiente, permettendo a chi le possiede di non sprecare plastica. Inoltre si tratta di un oggetto elegante sul quale inserire il proprio brand.

Chiavette USB, non solo per le aziende tech

Molti pensano che i gadget tech siano degli oggetti promozionali adatti unicamente alle aziende che operano nell'ambito della tecnologia stessa, ma in realtà non è affatto così. In molti scelgono questo tipo di prodotti per dare qualcosa di utile ai propri clienti. Il gadget tech più scelto è sicuramente la chiavetta USB perché offre numerosi vantaggi: innanzitutto è un oggetto stra-usato e quindi molto utile, ma anche perché dà la possibilità, oltre alla personalizzazione con il marchio all'esterno, di inserire nella memoria interna informazioni sull'azienda e brochure varie.

Agende personalizzate, una scelta di classe

Se si vuole dare un'idea elegante della propria azienda ma allo stesso tempo si vuole proporre un oggetto utile, la scelta più consigliata in questo caso è quello di pensare alle agende personalizzate con il proprio marchio. Si tratta di una scelta molto sfruttata ma allo stesso tempo di sicuro effetto, anche perché offre la possibilità di poter scegliere tra diversi materiali e diversi stili.