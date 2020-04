Coronavirus, Toti: "Continua a crescere l’assistenza domiciliare in tutta la Liguria"

“'Stiamo arrivando. E adesso che ci sono più squadre arriveremo presto'. Da settimane la dottoressa Maria Luisa Ragusa visita a casa i pazienti malati di Coronavirus. A 29 anni è il primo medico Gsat a Genova e fa parte di una delle 5 squadre che da oggi sono operative 7 giorni su 7 e che saliranno a 10 nel genovese entro la prossima settimana. Come avevamo promesso continua a crescere l’assistenza domiciliare in tutta la Liguria, anche nell’area di Genova che era una tra le più problematiche" commenta in un post su Facebook il governatore Giovanni Toti.

"Le nostre squadre, che non andavano a visitare i pazienti a casa per mancanza dei dispositivi di protezione da Roma, ora sono finalmente in campo grazie a tute, donate però da benefattori, e alle mascherine che Regione si è procurata attivando canali autonomi di rifornimento. E insieme ai Gsat sono aumentate anche le squadre dedicate ai tamponi, che sono arrivati a mille al giorno".

"Grazie a Maria Luisa e all’impegno e al coraggio di tanti medici e infermieri possiamo dare una risposta concreta ai bisogni dei cittadini che stanno affrontando la malattia a casa. Non siete soli" conclude Toti.