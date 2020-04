Toti: "Videoconferenze nelle residenze sanitarie per permettere agli anziani di vedere le loro famiglie"

"Partito in Regione Liguria il servizio di videoconferenze nelle residenze sanitarie per permettere agli anziani di vedere le loro famiglie. In questi giorni di dolore sapere di essere riusciti a regalare un sorriso mi dà una grande forza" commenta con un post su Facebook il governatore ligure Giovanni Toti.

"Nei primi giorni dell'emergenza mi avevano colpito le testimonianze degli infermieri che raccontavano la tristezza delle persone anziane o dei malati ricoverati in ospedale che non potevano vedere i loro cari. Allora ci siamo subito attivati con Liguria Digitale per permettere alle RSA di avere un sistema di videoconferenze e grazie alla generosità di Cisco ci siamo riusciti. Siamo finalmente partiti" spiega il presidente della Regione.

"E lo stesso servizio viene realizzato anche al San Martino di Genova tra le persone colpite da Coronavirus, grazie ai tablet donati da benefattori, a cui siamo grati. Ecco mamma Anna che finalmente ha rivisto il figlio dopo più di un mese. Continuava a dirgli "come sei bello". È stato emozionante sapere di questo incontro. La sua felicità è anche la nostra" conclude Toti.