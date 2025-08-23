Loano, in fiamme l'ombrellone all'esterno di una pizzeria: non un incidente, ma un incendio doloso

Poco prima delle 5 del mattino odierne, è scattato l’allarme per un incendio che ha coinvolto un ombrellone all’esterno di una pizzeria situata in Piazzale Giuseppe Mazzini, a Loano.
Le fiamme hanno rapidamente interessato la struttura dell'ombrellone: l'incendio è stato rapidamente estinto, evitando che si estendesse ad altre aree circostanti.
Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco volontari di Toirano.
I Carabinieri della pattuglia di Albenga sono arrivati sul luogo per supportare le operazioni e garantire l'ordine pubblico. Non si segnalano persone ferite o intossicate.
L’origine dell’incendio è dolosa, come evidenziato dalle telecamere di videosorveglianza.