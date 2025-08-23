 / Cronaca

Loano, in fiamme l'ombrellone all'esterno di una pizzeria: non un incidente, ma un incendio doloso

Intervento dei Vigili del Fuoco all'esterno del locale situato in Piazzale Giuseppe Mazzini. Le immagini di videosorveglianza hanno evidenziato l'origine dolosa

Poco prima delle 5 del mattino odierne, è scattato l’allarme per un incendio che ha coinvolto un ombrellone all’esterno di una pizzeria situata in Piazzale Giuseppe Mazzini, a Loano.

Le fiamme hanno rapidamente interessato la struttura dell'ombrellone: l'incendio è stato rapidamente estinto, evitando che si estendesse ad altre aree circostanti.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco volontari di Toirano.

I Carabinieri della pattuglia di Albenga sono arrivati sul luogo per supportare le operazioni e garantire l'ordine pubblico. Non si segnalano persone ferite o intossicate.

L’origine dell’incendio è dolosa, come evidenziato dalle telecamere di videosorveglianza.

