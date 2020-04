Plodio approva il bilancio preventivo: investimenti per oltre 300 mila euro

Il Consiglio comunale di Plodio, nella seduta del 26 marzo, ha approvato il bilancio preventivo 2020-2022 che presenta investimenti per oltre 300 mila euro.

"È un documento preparato quando ancora la situazione sanitaria non aveva raggiunto la gravità attuale; tuttavia, in questo momento avere il bilancio approvato è importantissimo perché avremo gli strumenti finanziari per essere pronti a fronteggiare eventuali emergenze" spiega in una nota il sindaco di Plodio Gabriele Badano.

"Nel redigere il bilancio abbiamo avuto a cuore la sicurezza del territorio sia dal punto di vista strutturale, sistemando i danni causati dagli eventi alluvionali del novembre scorso, sia dal punto di vista della sorveglianza potenziando il sistema di controllo tramite videocamere in grado di coprire buona parte del territorio. Sono previsti inoltre il completamento della sostituzione delle pensiline di attesa degli autobus, la verifica dell’impianto elettrico dell'edificio comunale con la sostituzione di alcuni dispositivi elettronici e di computer adatti ai nuovi sistemi informatici di cui ci dovremo avvalere sempre più in futuro. È importante sottolineare che questi interventi sono coperti da contributi che abbiamo ottenuto da Governo, Regione e BIM: quindi non gravano sulle le tasche dei plodiesi. Dunque questo il bilancio non prevede l’aumento di nessuna tassa comunale, come avviene da anni".

"Tra le altre voci si è approvata la concessione del contributo di 9000 € richiesto dalla Pro Loco e utilizzato per realizzare la copertura fissa del salone adibito al ballo. Anche questo è un passo avanti per una sempre miglior fruizione delle attività ricreative del nostro piccolo ma operoso paese. Tutti ci diciamo che appena possibile faremo una festa memorabile piena di abbracci non virtuali! Guardiamo avanti" prosegue il primo cittadino valbormidese.

"L’amministrazione infine ha accolto con piacere, e per questo motivo l’argomento è stato portato a conoscenza dei Consiglieri di maggioranza, l’iniziativa del Gruppo degli Alpini di Plodio che hanno generosamente donato 300 € al reparto di radiologia del San Paolo di Savona e quella del Gruppo Protezione Civile di Plodio che ha deciso di devoluto 500 € al Servizio 118 “Savona Soccorso”. Coloro che lavorano negli ospedali mai come in questo periodo si impegnano mettendo a rischio anche la loro salute personale per aiutare gli altri - conclude il sindaco Badano - Siamo sicuri che le somme donate verranno utilizzate nel modo più utile per sostenere i dipendenti, i pazienti e salvare delle vite. Un sentito ringraziamento a tutti loro".