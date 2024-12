Solidarietà che unisce: Il Sorriso di Benedetta odv dona oltre 7mila euro all’associazione Viceversa di Albenga (VIDEO)

Il Sorriso di Benedetta odv sostiene Viceversa Asd di Albenga: ieri, presso la sede di Fruttital, sono stati consegnati 7.674 euro. Sono il frutto della raccolta fondi organizzata durante l’evento promosso dall’associazione Il Sorriso di Benedetta odv lo scorso 1° dicembre al Teatro Ambra, unita al ricavato della vendita delle confezioni speciali di Noberasco dedicate alla serata.

“Per noi è un momento importante – spiega il presidente e fondatore dell’associazione Il Sorriso di Benedetta” -. Dopo la serata al Teatro Ambra per raccogliere fondi, doniamo quanto raccolto con gioia, perché Viceversa promuove un progetto di inclusione attraverso lo sport rivolto a ragazzi diversamente abili, affinché ogni individuo venga accolto indipendentemente dalla sua capacità o fragilità in una dimensione sportiva senza barriere”.

Ed è proprio la presidente di “Viceversa” Sara Poletti a spiegare l’attività in associazione: “Diamo una mano ai ragazzi con disabilità intellettive e sindrome di Down. Cerchiamo di coinvolgerli facendo praticare loro nuoto, calcio, bocce, pallavolo e, da poco, atletica. È un modo per poter mettere in risalto le qualità e abilità individuali e far vivere esperienze uniche e gratificanti, anche fuori dai confini locali, aderendo al programma di Special Olimpics, che permette di gareggiare a livello nazionale. È un modo per stare insieme e vivere lo sport in maniera semplice ma divertente”.

Come spenderanno questi soldi. Ci sono già progetti? “Abbiamo sempre tante idee, e necessitiamo di tanta attrezzatura e fondi per gli spostamenti. Non c’è ancora un’idea precisa, valuteremo come spenderli”, conclude la presidente di Viceversa.

Al momento della consegna ufficiale dei fondi, era presente anche il sindaco Riccardo Tomatis, che ha voluto commentare l’evento. «È veramente bello vedere una realtà associativa che ne sostiene un'altra – afferma -. Ringrazio la famiglia Ottonello che oggi ci ha ospitati, per un momento di condivisione e per la consegna di quanto raccolto durante la bellissima serata all'Ambra, nella sede di Fruttital, una realtà importante sul territorio che oggi ho avuto modo di vedere da vicino». Presenti, tra gli altri anche Matilde Ottonello, figlia di Pierangelo e sorella di Benedetta, l’attore e direttore artistico del Teatro Ambra Mario Mesiano, che ha avuto un ruolo importante nella realizzazione e conduzione dello spettacolo andato in scena per beneficenza, e Ilaria Ghinka Bonanni, che proprio quella sera ha emozionato il pubblico con il suo monologo sull’autismo.

L’associazione Il Sorriso di Benedetta è nata in seguito all’esperienza vissuta dalla famiglia Ottonello con la propria figlia Benedetta, che si è spenta nel 2016 a soli 11 anni, per quanto ha ispirato ed è riuscita a trasmettere nel corso della sua breve vita. Scopo dell'associazione è aiutare e migliorare servizi e strutture sanitarie che vedono coinvolti ragazzi con disabilità o affetti da patologie rare, oltre a sostenere la ricerca sulla "Sindrome di Marfan".