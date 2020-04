Un decesso alla casa di riposo "Baccino" di Cairo Montenotte

Annuncia lo schieramento Cairo Democratica: "Ieri pomeriggio abbiamo ricevuto informazioni sul decesso per coronavirus di una paziente alla casa di riposo Baccino di Cairo e sull'effettuazione dei test sierologici ai pazienti e agli operatori.

Come gruppo consiliare Cairo Democratica (Alberto Poggio, Matteo Pennino e Giorgia Ferrari) abbiamo presentato questa mattina un'interrogazione urgente al sindaco, per sapere come il Comune, che esprime il CDA della proprietà della struttura, intenda agire e per conoscere se nelle settimane precedenti fossero state adottate le adeguate misure di prevenzione e se sì quali.

Attenzione e vigilanza massima da parte degli amministratori per difendere anziani e operatori. Siamo a disposizione di parenti e lavoratori per contribuire alla loro tutela".

Nel testo dell'interpellanza si legge:

Premesso che il virus Covid-19 ha, purtroppo, colpito anche gli anziani e gli operatori nelle case di riposo e che negli ultimi giorni si susseguono notizie allarmanti circa una crescita esponenziale dei contagi all'interno di tali strutture e un drammatico aumento delle vittime.

Si apprende che all'interno della casa di riposo “Luigi Baccino” vi sarebbero dieci pazienti positivi al virus e una persone deceduta.

Si interroga il sindaco e la giunta per sapere:

-se corrisponde al vero che vi sono dieci anziani contagiati dal virus Covid – 19 all'intero della casa di riposo cairese

-se vi siano persone decedute per tale causa e, in caso affermativo, quante siano

-se e quando siano stati eseguiti test agli operatori ed ai pazienti per individuare le persone positive al virus

-se vi siano operatori contagiati e, in caso affermativo, quanti siano

-quali misure siano state adottate per il contenimento della diffusione del contagio (es. divieti di visita ai parenti, creazione di zone dedicate ai pazienti positivi o sospetti tali ecc...) e quando

-se e quando gli operatori della struttura siano stati dotati dei dispositivi di protezione individuale e se la fornitura sia stata sufficiente alle esigenze degli stessi

-quali ulteriori misure verrano adottate per far fronte alla diffusione del virus.