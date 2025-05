Cairo, restyling del ponte Italia '61: fine lavori prevista entro luglio salvo maltempo

Nonostante i disagi causati dal maltempo e dalle piene del fiume Bormida, proseguono i lavori di restauro su alcuni ponti strategici di Cairo Montenotte, finiti al centro delle critiche da parte dell’opposizione e di numerosi cittadini per i ritardi accumulati. Sotto i riflettori, come noto, ci sono il ponte Italia ’61 e quello dei Chinelli, due snodi viari essenziali per la mobilità cittadina.

A fare il punto della situazione è l’assessore ai Lavori Pubblici, Fabrizio Ghione: “Come già illustrato in commissione, secondo il cronoprogramma aggiornato dell’impresa, la conclusione dei lavori sul ponte Italia ’61 è prevista per il 13 luglio, salvo ulteriori imprevisti legati al meteo o a ostacoli tecnici”. Per recuperare i tempi persi, nelle ultime settimane l’impresa ha intensificato le attività in cantiere, lavorando anche nei fine settimana.

Situazione ancora in attesa di aggiornamenti per il ponte dei Chinelli: “Stiamo aspettando il nuovo cronoprogramma – ha spiegato Ghione – ma penso che già domani, al massimo, potremmo riceverlo”.