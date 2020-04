Il 15 aprile un nuovo appuntamento con le attività del Gruppo Astrofili Savonesi

Il Gruppo Astrofili Savonesi continua, anche se con modalità differenti,le proprie attivita! Mercoledi 15 aprile propone un nuovo appuntamento della serie "GAS LIVE - La nebulosa di Orione".

Tutti gli appassionati del cielo notturno sono invitati a partecipare

all'ossevazione della nebulosa di Orione, munendosi di binocolo.



Il Gruppo astrofili vi guiderà alla ricerca della nebulosa, vi

racconterà la sua storia e altre curiosità di questa splendida zona del cielo, trasmettendo in diretta, in tempo reale, le riprese eseguite con i telescopi dei soci.



L'appuntamento è alle ore 20:45.



Per partecipare LIVE e fare domande ci si potrà collegare usando la

piattaforma ZOOM:

https://zoom.us/j/95880861890?pwd=VG9DMmFKckpScFF6UEpwOW9BOGR1QT09



Chi, invece, vuole solo seguire l’evento in diretta o lo vuole rivedere, lo può trovare sul canale youtube: http://youtube.com/c/astrofilisavonesi