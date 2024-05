Elezioni '24, "Vado, Prima" del candidato sindaco Gilardi si presenta: "Al lavoro insieme per una città più inclusiva e vivace"

Il gruppo "Vado, Prima", che correrà alle prossime elezioni comunali di Vado guidato dal candidato sindaco Fabio Gilardi, si è presentato ufficialmente alla cittadinanza. "Il gruppo "Vado, Prima", è formato da cittadini vadesi che si candidano per amministrare la città alle prossime elezioni comunali dell’8 e 9 giugno - fanno sapere dalla lista - La lista è fatta di persone con esperienze e impegno, un'età media di circa 50 anni e un forte coinvolgimento nelle attività sociali e civiche di Vado Ligure. Siamo tutti determinati a lavorare insieme per rendere la città più inclusiva e vivace, rispettando gli impegni del nostro programma elettorale che è nato dopo un una lunga fase di incontri, di ascolto e di analisi puntuali del nostro territorio e della nostra economia".

"Abbiamo individuato alcuni punti chiave che sono sicuramente elementi distintivi e di valore per Vado Ligure, con l'obiettivo di migliorare in modo sostanziale la qualità della vita a Vado Ligure , traguardare uno sviluppo sostenibile della città - proseguono - Oltre a potenziare i servizi destinati ai nostri concittadini, ci vogliamo concentrare sul decoro urbano e sul miglioramento della vivibilità. Fondamentali in questo le opere pubbliche, l’attività di rigenerazione urbana e le opere per ridurre i rischi idrogeologici, la promozione delle Comunità Energetiche oltre ad un incremento della mobilità sostenibile e l'ottimizzazione del trasporto pubblico".

"Molte le opere pubbliche in cantiere che devono rapidamente essere portate a termine e molte altre quelle inserite nel programma, una manutenzione efficace con l'obiettivo di migliorare la viabilità, rendendola più sicura e più accogliente. Intendiamo creare nuovi spazi verdi, una città moderna e accogliente che non possa fare a meno di coinvolgere maggiormente i vadesi con luoghi nuovi di aggregazione e inaugurando una valorizzazione efficace del nostro bel territorio anche sotto il profilo dell'accoglienza. Vado Ligure può e deve utilizzare al meglio le possibilità di cui dispone, tutelando il lavoro di qualità, costruendo con determinazione occasioni positive per il proprio futuro".

"Rimane centrale, inoltre, l’esigenza della popolazione vadese: servizi sociali per gli anziani e la Terza Età, potenziati per rispondere a esigenze specifiche, promozione di iniziative culturali e sportive per coinvolgere la Comunità. Per i giovani si promuoveranno spazi di espressione creativa e formazione, di aggregazione. Abbiamo bisogno delle nuove generazioni e della loro capacità innovativa. Pensiamo all'istruzione per i nostri ragazzi e bambini con il supporto alla scuola, una scuola moderna ed innovativa anche nei rapporti con la comunità e le realtà produttive - concludono da "Vado, Prima" - Promuoveremo una buona amministrazione, capace di dialogare con la cittadinanza, attraverso una comunicazione istituzionale trasparente e inclusiva".

Tutti i nomi della lista :

Gilardi Fabio, 46 anni, impiegato tecnico, candidato Sindaco.

Brunasso Emilio, 38 anni, impiegato tecnico, volontario della Croce Rossa Italiana

Civelli Innocente, 61 anni, pensionato, presidente della Società Mutuo Soccorso di San Genesio

Cocito Virna, 52 anni, informatrice scientifica del farmaco, segretaria del Circolo Ricreativo Culturale Sportivo di Bergeggi

Falco Fabio, 57 anni, ingegnere nel settore ferroviario, già Assessore edilizia privata , commercio e attività produttive

Ferro Luca, 53 anni, impiegato tecnico Alstom Ferroviaria, presidente "Volontari Antincendio Boschivo" di Vado Ligure

Greco Patrizia, 61 anni, pensionata, impegnata nel teatro e nella cultura

Lestinge Angelo, 52 anni, Deputy Container Operations Manager di Reefer Terminal

Oderda Alessandro, 42 anni, assicuratore, segretario circolo PD di Vado Ligure

Oliveri Mirella, 63 anni, pensionata, presidente della Società Mutuo Soccorso "Fratellanza Segnese", già assessore ai servizi sociali istruzione, cultura e sport

Pizzutti Cristina, 53 anni, quadro aziendale in compagnia di navigazione, già presidente della Società Mutuo Soccorso “Centro Nautico Vadese”

Rizzuti Laura, 47 anni, bancaria, consigliera della Società Mutuo Soccorso di Sant'Ermete

Vallarino Irene, 39 anni, impiegata nel settore turistico, residente a Vado Centro