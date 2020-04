Savona, nuova donazione all'ospedale San Paolo dell'associazione Chicchi di Riso con aziende del territorio

Questa mattina è stato perfezionato un nuovo intervento a favore ed a sostegno dell'Ospedale San Paolo di Savona, curato dall'Associazione 'chicchi di riso' Onlus unitamente e congiuntamente ad APM Terminals, con la fattiva collaborazione di Noberasco, Matrunita, Dolomia e Daigo.

"È il nostro modo per dire grazie e consentire una operatività migliore a tutto il personale ospedaliero che in questo periodo sta combattendo in prima linea contro questo terribile virus" dicono dall'associazione savonese.

Eventuali 'donazioni' potranno essere perfezionate utilizzando le coordinate IBAN: IT32A0200810602000040551905, riferite al conto corrente intestato: Associazione 'chicchi di riso' Onlus, inserendo quale causale: 'SOSTEGNO EMERGENZA CORONA VIRUS'