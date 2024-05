A Savona "La Prevenzione in Piazza". Sabato 18 maggio una giornata di screening e test

Sabato 18 maggio, dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00, Savona sarà il palcoscenico dell'iniziativa organizzata dal Lions Club Savona Torretta in collaborazione con il Lions Club Spotorno Noli Bergeggi Vezzi Portio volta a promuovere la salute e la prevenzione: "La Prevenzione in Piazza", nella centralissima Piazza Sisto IV.

Si tratta di una giornata aperta a tutta la cittadinanza e dedicate alla prevenzione e alla salute: all’interno e delle postazioni allestite per l’occasione medici specialisti volontari, assistiti da personale infermieristico, effettueranno screening e test per rilevare gli indici di alcune malattie spesso occulte quali il glaucoma, la maculopatia, l’ambliopia (ossia l’occhio pigro dei bambini in età prescolare), il diabete e l’ipertensione arteriosa. L'intervento tempestivo in queste patologie riveste un ruolo fondamentale per la salute individuale e collettiva.

Non solo prevenzione ma anche corretta informazione: nel corso della giornata verrà distribuito materiale divulgativo sulle patologie più comuni e sui corretti stili di vita. Non mancheranno inoltre qualche gadget per bambini e adulti.

L’iniziativa, promossa sotto l’egida del Distretto Lions 108 ia3, ha ottenuto il patrocinio del Comune di Savona e di Asl 2, ha ha preso forma in questa veste così ampia ed articolata per la prima volta nel 2023 ed è stata poi replicata in altre occasioni e in altre sedi da parte dei vari Club del Distretto 108ia3, registrando in ogni occasione grande apprezzamento da parte della popolazione.

Il Lions Club Savona Torretta ha dedicato grande impegno per la buona riuscita di questo evento perché crede nell’importanza della prevenzione e dell’informazione nel preservare la salute della comunità.