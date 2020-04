Broker forex Market Maker: le caratteristiche

Iniziando ad operare nel settore del trading online, sicuramente avrai letto o sentito dei broker forex di tipo market maker.

In questo approfondimento cercheremo di fornirti tutte le informazioni necessarie affinché tu abbia una buona conoscenza dell’argomento in questione. Ciò ti permetterà di operare con questi tipi di broker senza dubbi o preoccupazioni.

In conclusione, parleremo di uno dei tanti broker forex market maker tra i più rinomati ed efficaci, ossia eToro, allo scopo di fare un esempio pratico di piattaforma operativa.

Ma andiamo più nello specifico dell’oggetto appena trattato e vediamo insieme i vantaggi e soprattutto come funzionano i market maker.

Broker forex Market Maker: Cosa sono?

Chi sono i Market Maker?

Per fissare bene questo concetto possiamo semplicemente aiutarci con la guida diffusa dal sito ilmigliorebrokerforex.com e rifarci alla teoria del libero scambio. Nel momento in cui un soggetto privato o un’azienda stanno acquistando un dato prodotto, vi è in corrispondenza un’altra azienda o soggetto che contemporaneamente sta vendendo.

Quest’ultimo svolge il cosiddetto ruolo della contropartita.

Ruolo che viene ricoperto dagli stessi Market Maker nel momento in cui un investitore retail, ossia disponente di un capitale investibile inferiore a 100.000 euro, decide di effettuare un’operazione di acquisto o vendita sul mercato.

Cosa fa sostanzialmente il Market Maker?

Esso può stabilire il prezzo di acquisto e di vendita di uno specifico strumento finanziario.

Market Maker, tradotto alla lettera “creatori di mercato”, sono così chiamati per la caratteristica che li distingue dai broker ECN, i quali garantiscono accesso diretto al mercato interbancario evitando di crearne uno parallelo.

Questa caratteristica consente loro di creare un flusso di cassa dai mercati agli investitori e viceversa.

Ampliando il discorso, possiamo dire che i Market Maker sono delle piattaforme o società che fungono da “sostituti” di una Borsa in casi in cui ci troviamo ad operare sui mercati non ufficiali: i mercati OTC (Over The Counter).

Avvicinandoci al mercato forex, possiamo individuare i principali tipi di Market Maker:

Banche, sconsigliate per via delle commissioni;

Broker che ci permettono di fare trading, a zero commissioni e Spread variabili;

Società finanziarie, caratterizzate da requisiti di accesso proibitivi;

Come si può vedere, le alternative per investire di fatto si riducono ad una sola possibilità: far riferimento ad un broker forex Market Maker.

Ciò ci porta al secondo punto, ossia scoprire come guadagna e quali sono i vantaggi di un broker Forex Market Maker.

Broker Forex Market Maker: Come guadagnano e quali sono i vantaggi?

Un aspetto importante dei Market Maker è che essi non si nutrono di commissioni; questi broker, infatti, fanno riferimento al solo spread per il ricavo dei profitti.

Cos’è lo Spread?

Si tratta della differenza tra il prezzo di acquisto (prezzo denaro) e il prezzo di vendita (prezzo lettera).

Ovviamente lo spread risente di una concorrenza satura. Ciò comporta la sua diminuzione in presenza di numerosi Market Maker.

Il ricavo di profitto attraverso lo spread genera sicuramente liquidità sui mercati: ciò è dovuto anche alla varietà e al gran numero di titoli trattati.

Come abbiamo già accennato in precedenza, questi broker sono perlopiù rivolti ad investitori retail; di conseguenza ripercorriamo un altro aspetto fondamentale.

I Market Maker devono impegnarsi affinché i prezzi di acquisto e di vendita di un determinato titolo possano far sì che anche i piccoli investitori possano investirci, senza dilaniare il proprio capitale non troppo ingente.

Prima di elencarti i tanti vantaggi di questi broker, dobbiamo innanzitutto fare una piccola distinzione tra Dealing Desk e no Dealing Desk.

Nel primo caso i broker operano direttamente sul mercato e il loro profitto è dovuto solo ed esclusivamente allo spread, il quale può registrarsi molto alto a causa della mancanza di commissioni.

Nel secondo caso i broker non operano sul mercato e traggono profitto dall’imposizione di commissioni.

Come avrete potuto intuire i broker Market Maker appartengono alla categoria Dealing Desk in quanto una delle caratteristiche principali è l’assenza di commissioni.

Detto ciò, possiamo ora dedicarci ai vantaggi offerti da questi broker.

1. Mancanza di commissioni per gli utenti;

2. Spread fissi;

3.Possibilità di depositare un importo iniziale molto basso, limitato in alcuni casi a poche decine di euro;

4. Facilità di utilizzo;

5. Protezione da eventualità quale il saldo negativo, con una chiusura automatica delle posizioni;

I broker Market Maker sono delle piattaforme che mettono a disposizione degli utenti molteplici servizi vantaggiosi, come quelli sopra elencati, e numerose alternative per la realizzazione degli ordini.

Un Market Maker può decidere se gestire da sé l’ordine realizzato da un trader, oppure se girarlo ad altri broker o ad enti finanziari i quali agiscono come intermediari con le Borse Valori.

Ciò comporta una riduzione dei tempi di attesa e un rischio minimo di un drastico cambiamento delle quotazioni di mercato una volta realizzato l’ordine. In particolare, questa drastica variazione porterebbe all’annullamento o alla riduzione delle potenzialità proficue del dato investimento.

Dato che i Market Maker, come abbiamo appena detto, possono gestire gli ordini con ampia flessibilità, possono proporre agli utenti offerte più vantaggiose e meno rischiose.

eToro: il primus inter pares tra i Market Maker

Tra le migliori piattaforme di broker forex Market Maker troviamo sicuramente eToro.

È il network leader mondiale del social trading, con un numero di utenti registrati pari a 9 milioni e una varietà di strumenti innovativi di trading e investimenti.

La piattaforma israeliana nasce nel Gennaio del 2007 a Tel Aviv, e nel corso degli anni matura un processo di crescita che lo conduce a diventare un vero e proprio colosso nel settore in cui opera.

Oltre alla possibilità di creare un conto demo gratuito, eToro si differenzia dagli altri broker per il servizio di Copy Trading.

Cos’è il Copy Trading?

Detto in termini semplici, questo servizio ci permette letteralmente di copiare un investimento effettuato da un’altra persona. Ovviamente è una pratica rivolta a chiunque, ma a fruirne sono soprattutto i traders alle prime armi, coloro i quali stanno approcciando a questo nuovo universo.

Il Copy Trading ci permette di copiare un investimento anche di una persona che sappiamo essere affermata nel settore, il tutto senza alcuna commissione o costo aggiuntivo.

Questa pratica permetterà ai traders di mettere da parte una buona somma di denaro e di assimilare delle buone capacità di lettura dei mercati e, dunque, d’investimento.

Una volta usufruito di questo servizio sarete in grado di individuare quale investimento farà al caso vostro, anche tenendo in considerazione del capitale a vostra disposizione.

Broker forex Market Maker: conclusioni

In questo approfondimento abbiamo analizzato a fondo il modus operandi dei broker Market Maker.

Da questa analisi ne discerne che queste piattaforme sono perlopiù rivolte a traders principianti in quanto consentono di effettuare investimenti con i CFD (Contract for Difference).

Altro punto a favore della piattaforma che vi abbiamo indicato è la possibilità di aprire un conto demo gratuito che vi permetterà di affacciarvi su questa nuova finestra.