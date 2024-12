LaerH, i sindacati hanno incontrato la proprietà aziendale: lavoratori in cassa integrazione fino a marzo

L’incontro tra i segretari sindacali di Fim, Fiom e Uilm e la proprietà della LaerH di Albenga è avvenuto. Al centro della discussione, l’attivazione della cassa integrazione ordinaria (Cigo) per tutti i dipendenti, a seguito dell’incendio che ha colpito il reparto galvanica dell’azienda lo scorso 12 dicembre.

Presenti all’incontro, che si è svolto ieri (18 dicembre) nella sede dell’Unione Industriali di Savona, i segretari Cristiano Ghiglia, Bruno Martinazzi, Simone Mara, Patrizio Lai e Gaetano Pollacci, mentre Gianluca Esposito, proprietario della LaerH, ha partecipato in collegamento video.

La misura di cassa integrazione coinvolgerà i 49 lavoratori dello stabilimento, suddivisi in 41 operai e 8 impiegati, e sarà in vigore per tredici settimane, dal 12 dicembre al 13 marzo, con possibilità di proroga. “Confidiamo – hanno dichiarato i rappresentanti sindacali – che nel frattempo l’azienda possa risolvere i problemi. Abbiamo suggerito che gli interventi di manutenzione inizino al più presto, coinvolgendo anche i lavoratori, laddove possibile”.

L’azienda si è impegnata ad anticipare l’importo della cassa integrazione, cercando di garantire una rotazione il più equa possibile tra i dipendenti per contenere l’impatto economico. “La proprietà – aggiungono i sindacati – ha anche dato la disponibilità a esaminare le richieste avanzate nelle scorse settimane, incluso il protocollo d’intesa proposto da noi e rimasto in sospeso. Non abbiamo potuto affrontare la questione oggi, per via dell’incidente e dell’indisponibilità del direttore, ma abbiamo ottenuto un impegno formale a discuterne a breve”.

“Un aspetto positivo - concludono - è che inizia il coinvolgimento di Confindustria, con un contributo che già oggi è stato rilevante”.