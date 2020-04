Vigili del fuoco in azione nel corso della serata in seguito alla segnalazione di un incendio divampato ai danni di un furgone parcheggiato sulla via Aurelia nei pressi della sede della Capitaneria di Porto.

Secondo quanto riferito, le fiamme sono state prontamente neutralizzate e non si segnalano persone ferite o intossicate. In base ai primi accertamenti, sembrerebbe trattarsi di un rogo di origine dolosa.