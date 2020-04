Coronavirus, Toti pensa alla fase due già per il 27 aprile: "Allo studio un'ordinanza per attività produttive, pesca e jogging" (VIDEO)

In Liguria alcune attività potrebbero ripartire da lunedì 27 aprile. Lo ha detto il presidente della regione Giovanni Toti questa sera nel consueto punto stampa sul coronavirus dopo la conferenza stato-regioni.

“In queste ore stiamo lavorando a un’ordinanza”, ha detto Toti che sulla base dei provvedimenti previsti dal governo, che porterebbero alla riapertura dei cantieri edili, delle aziende relative all’export, potrebbe, per quanto riguarda la sua regione, riavviare i cantieri nautici.



Altri allentamenti delle restrizioni, ha detto Toti, potrebbero riguarda “l’attività motoria, le attività ludico-ricreative come la pesca e l’agevolazione degli amici dei ristoranti e dell’artigianato alimentare”.



Si parla di fase due anche dal punto di vista sanitario come ha spiegato l’assessore alla sanità Sonia Viale. “Su varie tematiche occorre iniziare a dare risposte. – ha detto - Non possiamo perdere di vista la capacità del sistema di accogliere pazienti covid. Il numero di posti letto covid deve rimanere alto e sarà una grande fatica del nostro sistema, quella di accogliere i pazienti per gli interventi in elezione. Vale per gli esami rinviati perché non urgenti, ma dobbiamo iniziare a intraprendere un discorso, anche su come accogliere le persone negli ambulatori”.

Il professor Ansaldi, responsabile prevenzione in Alisa, ha voluto chiarire il tema della mortalità per Covid e il numero di tamponi effettuati in Liguria. “La mortalità per coronavirus – ha detto Ansaldi – dipende macroscopicamente da due fattori: la demografia della popolazione e il periodo di circolazione del virus. Se voglio confrontare ad esempio due regioni per correggere la differenza demografica è necessario utilizzare un processo detto di standardizzazione. Il nostro tasso di mortalità è sovrapponibile a quello di Piemonte e Marche”.

“E’ evidente – ha detto Ansaldi – che se il virus circola da più tempo avremo più morti. La Liguria ha un tasso standardizzato di mortalità inferiore a Lombardia e Emilia - Romagna, superiore al Veneto e sovrapponibile a Marche e Piemonte. Considerando la demografia e il periodo di circolazione sostenuta, in Liguria si osserva una mortalità inferiore a quanto rilevato nelle regioni con un quadro epidemiologico simile”.

“Non esiste inoltre – ha aggiunto Ansaldi – una relazione tra il numero dei decessi e il numero dei tamponi effettuati sulla popolazione, la distribuzione è del tutto casuale. Fare i tamponi naturalmente serve, ma è importante che ai tamponi siano accompagnate azioni programmatorie”.