Incontro a Genova con il viceministro Rixi e Anas su Aurelia Bis, Russo: "Chiederemo conferma su revoca dell'appalto e cronoprogramma"

Sarà domani, giovedì 16 ottobre, l'incontro a Genova sull'Aurelia Bis tra il viceministro Edoardo Rixi, i vertici di Anas, Regione Liguria e i sindaci del territorio.

"Ritengo che l’incontro debba avere almeno tre obiettivi - spiega il sindaco di Savona Marco Russo - sapere perché la scelta della revoca non sia stata presa in considerazione prima, quando in tutti questi mesi venivamo rassicurati che tutto stava procedendo per il meglio e avere conferma della revoca dell’appalto e i tempi del suo iter" .

Infine il terzo obbiettivo che sarà, spiega Russo, quello di "ottenere informazioni sulle modalità di riassegnazione del cantiere e un cronoprogramma preciso del completamento dell’opera: su questo sarà indispensabile definire modalità di aggiornamento costante dei sindaci del territorio che devono essere coinvolto attivamente in questa vicenda".

"Chiederò che vengano approntati gli interventi necessari per riqualificare le zone di Valloria e La Rusca che sono limitrofe al cantiere e che da anni subiscono i disagi più rilevanti di una situazione divenuta ormai insostenibile. Dopo la riunione organizzeremo un incontro con i cittadini presso il cantiere di via Turati e presso il cantiere a La Rusca per aggiornarli" ha concluso il primo cittadino.