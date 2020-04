Anche in tempi di Coronavirus fare impresa a Monaco è una buona scelta: opportunità per aprire una gelateria, informati qui

L'emergenza Coronavirus ha portato e continuerà ad apportare cambiamenti nella vita economica e sociale di tutti. Potrebbe sembrare strano parlare di investimenti in un momento così delicato in cui la maggioranza della popolazione è alla ricerca di fondi.

E' indubbiamente un periodo di confusione, in cui tra Eurobond, Mes, Italexit è difficile, per chi ne ha le possibilità, comprendere come muoversi. Una delle principali certezze arriva però, come consuetudine, dal Principato di Monaco dove al momento potrebbero risultare appetibili due offerte da tenere in considerazione, proposte dalla StartHub Solutions.

Si tratta di due locali nel pieno centro di Monaco, che rappresentano grandi possibili opportunità: una gelateria e un ristorante/pizzeria, entrambe con un investimento iniziale davvero al di sotto degli standard monegaschi e forse addirittura europei in generale.

Per entrambe le occasioni, nelle cifre proposte di avvio, che partono da 70mila euro, sono comprese le spese di costituzione della società e dell'agenzia, oltre al commercialista e ai costi generali per i contratti di locazione.

Un periodo economicamente delicato, ma che, se preso con la giusta lungimiranza, potrebbe far ripartire la situazione in tempi più rapidi. L'estate di Monaco, sebbene con i limiti posti dal Coronaviurs, è una stagione molto particolare e la rendita prevista per le offerte proposte potrebbe essere davvero considerevole.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la mail info@starthub.solutions