Calcio: la storia di uno dei giochi più appassionanti al mondo

Il calcio è in Italia lo sport più amato e più praticato: i dati sul calcio italiano condivisi dalla Figc dimostrano come questo sport non sia solo un amore passeggero per il nostro paese, quanto piuttosto la disciplina sportiva per eccellenza. È interessante allora ripercorrere i principali momenti della storia di questo amatissimo sport e rivivere insieme la nascita e la diffusione del calcio in tutto il mondo .

La basi di questo sport sono state poste in Inghilterra, paese in cui è nato il cosiddetto dribbling-game. Questo gioco ormai non è più diffuso e può essere considerato il predecessore sia del calcio che del rugby: le regole del dribbling-game consentivano ai giocatori di sfruttare sia le mani che i piedi e vedevano sfidarsi in campo due squadre, composte o da undici o da ventidue giocatori ciascuna.

Il primo club calcistico e la prima federazione calcistica

La nascita del primo club calcistico risale al 24 ottobre 1857, anno in cui nacque lo Sheffield Football Club. Questa squadra giocò al Parkfield House la sua prima partita, ma per la nascita della prima federazione calcistica nazionale bisognerà attendere ancora qualche anno. La Football Association nacque infatti nel 1863 e fu istituita durante una riunione dei rappresentati di undici club calcistici che si incontrarono a Londra nella Free Mason’s Tavern.

Durante questo incontro viene stabilito anche il primo regolamento a cui fare riferimento. Ben presto ci si accorge però che le regole scelte sono troppo simili a quelle previste per il rugby, quindi la federazione calcistica decide di riunire nuovamente i suoi membri per apportare subito delle modifiche. È il 24 novembre 1863 quando il gioco del calcio nasce ufficialmente, con un regolamento che lo distingue in maniera netta dal rugby.

Otto anni dopo nel 1871 nel protocollo viene aggiunta la regola che stabilisce che solo al portiere è consentito toccare il pallone con le mani, inoltre vengono anche stabilite le dimensioni che dovrà avere il pallone. È nel 1878 invece che per la prima volta nella storia all’arbitro viene dato in dotazione un fischietto, da utilizzare per interrompere il gioco e per sanzionare dei comportamenti scorretti da parte dei giocatori in campo.

La nascita del calcio in Italia

Il successo di questo sport in Inghilterra portò nel giro di pochi anni alla diffusione del calcio in tutto il mondo. Nel 1889 in Italia venne creata la FIF – acronimo di Federazione Italiana Football – comprendente solo quattro squadre: Torinese, Ginnastica Torino, Genoa e Internazionale Torino. Nel giro di alcuni anni il numero di società calcistiche attive in Italia aumentò e nel 1905 venne stabilita la divisione tra Prima Categoria e Seconda Categoria.