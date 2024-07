Domenica 14 Luglio 2024 - IV centenario dei Corpi Santi, Celebrazione presieduta dal Cardinale Parolin Segretario di Stato Vaticano (FOTO)

La Diocesi di Albenga Imperia ha ospitato, in occasione del IV centenario della presenza ad Alassio dei Corpi Santi, martiri della Sardegna, il Cardinale Segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin.

Insieme al Vescovo Guglielmo Borghetti ha Celebrato la santa Messa pontificale alle ore 10,00 nell' Insigne Collegiata di S. Ambrogio in Alassio per inaugurare la settimana di festeggiamenti che terminerà venerdì 26 luglio con la Celebrazione solenne presieduta dal Vescovo Guglielmo in piazza Paccini ad Alassio alle ore 21,00.