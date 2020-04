Savona, un 25 aprile "diverso", celebrato nel rispetto della salute pubblica

Annunciano congiuntamente il Comune di Savona (Medaglia d'Oro al Valor Militare per la Resistenza) e il Comitato Cittadino per la resistenza antifascista di Savona: "La commemorazione del 75° anniversario del 25 Aprile sarà celebrata in modo diverso, a causa delle disposizioni ministeriali emesse a tutela della salute pubblica, tuttavia insieme al Comitato Cittadino per la Resistenza Antifascista di Savona, abbiamo concordato che le corone di alloro saranno, comunque, deposte dal Sindaco e dalla Presidente dell'Isrec in rappresentanza dell'intera Comunità.

Sul sito del Comune è pubblicato il programma e da domani un breve intervento del Sindaco unitamente alle fotografie della cerimonia".