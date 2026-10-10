Da Savona a Grottammare in bici: un euro per ogni chilometro a favore della ricerca sulla sclerosi multipla

Un euro per ogni chilometro percorso, da Savona alle Marche per la ricerca di AISM. È l’impresa del savonese Marco De Santis, che lo scorso settembre, dal 12 al 18, è stato impegnato in una traversata, denominata “Ø1 | Coast to Coast”, accompagnata da una raccolta fondi a favore di AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla, con l’obiettivo di raccogliere un euro per ogni chilometro percorso, a sostegno della ricerca e dei servizi per le persone con sclerosi multipla. Un traguardo non solo raggiunto, ma superato, grazie al contributo di molti donatori e di una community cresciuta giorno dopo giorno.

A settembre De Santis, ex Direttore Internazionale della Liga di calcio spagnola e ora consulente in ambito sportivo, ha attraversato l’Italia in bicicletta, in solitaria, da Savona a Grottammare: oltre 700 km, 4 regioni e 3 mari, dalla costa ligure a quella adriatica. Le tappe sono state: Savona-Sestri Levante (per testare che la bici e le attrezzature fossero tutte ok); da Sestri a Viareggio; da Viareggio a Siena; da Siena a Passignano sul Trasimeno; da Passignano ad Assisi; e infine da Assisi a Grottammare.

“È andata bene e il tempo è stato bello fino alle Marche – spiega De Santis – ma quando sono arrivato nelle Marche ha iniziato a diluviare quando mancavano solo 15 chilometri. Un altro momento critico è stato prima di Siena. Mancavano 30 chilometri e mi si è rotto un pedale. Ho fatto 25 chilometri senza un pedale ma poi è venuto buio e sono stato costretto a fare l’autostop. Una ragazza, gentilissima, si è fermata, ha caricato me e la bici e mi ha portato a Siena per gli ultimi 5 chilometri. Il giorno dopo ho riparato la bici, sono tornato indietro e ho fatto quei 5 chilometri che mancavano e che avevo fatto in auto”.

De Santis ha in mente nuove imprese dopo questo test, che ha visto una buona risposta delle persone con le donazioni ad AISM. “Ho scelto AISM perché ho conosciuto questa realtà ai tempi dell’Università ed è seria e trasparente. Ha una piattaforma che permette di lanciare raccolte fondi; li ho contattati ed è nato il progetto”.

Coast to Coast rappresenta il primo capitolo di ZERO1, un concept fondato su cinque pilastri (Sport, Persone, Territorio, Sostenibilità e Legacy), il cui nome richiama metaforicamente la distanza tra lo zero e l’uno, tra l’intenzione e l’azione: un invito a trovare il coraggio di compiere il primo passo e a vivere il percorso.