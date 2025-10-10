Savona, controlli del Comune in attività commerciali e artigianali: locali non a norma e attività senza titolo

Una diffida alla titolare di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande di via Monti e un divieto di prosecuzione di un’attività di estetista in via Paleocapa, sono le misure adottate recentemente dal Comune di Savona in seguito ad alcuni controlli.

Nel caso dell’esercizio di somministrazione, a seguito di un controllo effettuato il 18 settembre scorso dal Corpo di Polizia Locale, sono state riscontrate irregolarità strutturali: in particolare, la porta della cucina risultava aperta e comunicante direttamente con un cortile condominiale, dal quale si può accedere al portone di un civico della via e ad altre attività commerciali.

Secondo la normativa vigente, si tratta di una situazione che compromette i criteri di sorvegliabilità dei locali pubblici, cioè la possibilità di esercitare un controllo visivo e di sicurezza sugli ambienti, requisito essenziale per il rilascio e il mantenimento delle autorizzazioni alla somministrazione.

La diffida, notificata alla titolare dell’attività, prevede che il locale venga adeguato entro 30 giorni. In caso contrario, il Comune procederà alla revoca del titolo abilitativo e alla conseguente decadenza dell’attività.

Il Comune ha inoltre disposto il divieto di prosecuzione di un’attività di estetista esercitata senza titolo nei locali di via Paleocapa, dove è invece regolarmente autorizzata un’attività di acconciatore.

Anche in questo caso è intervenuta la Polizia Locale, che nel corso di un controllo del 4 settembre ha accertato che all’interno del salone veniva esercitata anche un’attività di estetica – in particolare onicoricostruzione – senza la necessaria SCIA di inizio attività e senza che la persona che la svolgeva fosse in possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge.

Oltre alle sanzioni amministrative elevate dalla Polizia Locale, il Comune ha disposto la cessazione immediata dell’attività non autorizzata.