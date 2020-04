E' stato lanciato l'allarme intorno alle 5.15 di questa mattina per un incendio nella Valle di Vado in via Piave.

A prendere fuoco sarebbe stato un armadietto su un balcone, probabilmente era stata accesa una candela per le celebrazioni della fiaccolata virtuale del 24 aprile.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno prontamente spento il rogo di lieve entità. Non si registrano feriti.