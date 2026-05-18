Addio a Remigio Vercellino, decano dei giornalisti liguri: aveva 101 anni

È morto a 101 anni Remigio Vercellino, decano dei giornalisti liguri e Cavaliere della Repubblica. Con lui se ne va una delle penne più longeve e riconoscibili del giornalismo territoriale, capace di raccontare per decenni la vita quotidiana delle comunità liguri con continuità, rigore e attenzione.

Nato il 24 gennaio 1925 a Cairo Montenotte, Vercellino ha vissuto una lunga esistenza divisa tra lavoro e scrittura, due percorsi portati avanti in parallelo per tutta la vita. Da un lato l’impegno nelle Ferrovie dello Stato, dove ha ricoperto nel tempo i ruoli di capostazione, capotreno e infine dirigente; dall’altro una passione mai interrotta per il giornalismo, coltivata fin da giovane e sviluppata con costanza fino all’età matura.

Pioniere della cronaca locale in Val Bormida, è stato tra i primi corrispondenti del territorio, seguendone per anni fatti di cronaca e vicende sportive per quotidiani e riviste liguri e non solo. Una presenza discreta ma costante, che ha contribuito a dare voce a un’area spesso lontana dai grandi centri editoriali.

Nel 1948 aveva sposato Nella Porro, originaria di Dego, paese dove la coppia si era stabilita nei primi anni di matrimonio, prima del ritorno a Cairo Montenotte. Qui Vercellino ha vissuto a lungo, in via Colla, costruendo la sua vita familiare e professionale. Negli ultimi anni si era trasferito a Savona, dove aveva raggiunto il traguardo dei 100 anni circondato dall’affetto del figlio Stefano e delle nipoti.

I funerali saranno celebrati oggi pomeriggio alle 15 nella parrocchia di San Pietro, in via Untoria a Savona. La sepoltura avverrà nel cimitero di Dego.