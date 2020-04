Albenga, dall'amministrazione comunale alcune precisazioni sull'applicazione dell'ordinanza regionale

Alla luce delle nuove disposizioni il Comune di Albenga chiarisce alcuni punti.

Bar, ristoranti e pasticcerie in modalità da asporto (ricordiamo che la modalità “da asporto” è diversa “dalla consegna a domicilio” che era già permessa). Sarà possibile, pertanto, recarsi presso i bar, ristoranti e pasticcerie e acquistare gli alimenti che, tuttavia, non potranno essere consumati all’interno dell’attività. Ricordiamo inoltre che sono sempre in vigore le norme relative al distanziamento sociale e che nelle attività commerciali è obbligatorio l’uso della mascherina).

Sono permesse la vendita di calzature per i bimbi, la toelettatura degli animali, solo su appuntamento; corsa e bicicletta, entrambe in modalità individuale, dalle ore 6 alle ore 22 (a tal proposito il Comune ha reso accessibile il Lungomare, Piazza Europa ad esclusione dell’area giochi ivi insistente e la via Julia Augusta); passeggiata a cavallo, pesca sportiva dilettantistica lungo le acque interne e barre di foce, pesca ricreativa in mare, esclusivamente lungo moli, banchine e pennelli, esercitati individualmente dalle ore 6 alle ore 22 (a tal proposito il Comune di Albenga ha consentito l’accesso all’arenile del territorio comunale e ai moli); passeggiate all’aria aperta in modo individuale o con coloro che sono residenti (o domiciliate) nella stessa abitazione dalle ore 6 alle ore 22 (a tal proposito il Comune ha reso accessibile il Lungomare, Piazza Europa ad esclusione dell’area giochi ivi insistente e la via Julia Augusta); coltivazione del proprio orto all’interno del territorio regionale; commercio al dettaglio di prodotti florovivaistici; allenamento e addestramento di cavalli in modalità individuale; allenamento e addestramento dei cani in aree autorizzate; manutenzione delle imbarcazioni di proprietà che si trovano nel territorio regionale da parte dei residenti in Regione Liguria (a tal proposito il Comune di Albenga ha consentito l’accesso all’arenile del territorio comunale e ai moli).

Sono permessi lo spostamento individuale per i residenti di Regione Liguria verso le loro seconde case che si trovano sul territorio regionale per attività di manutenzione, gli spostamenti in macchina con più di un passeggero, di cui uno seduto anche sul sedile anteriore purché sia residente (o domiciliato) con il guidatore e gli spostamenti con motoveicoli possono essere effettuati con due persone, solo se residenti (o domiciliate) insieme

Il Comune ricorda inoltre che sono stati riaperti i cimiteri comunali con il seguente orario: dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 17.00.

È fatto salvo l’obbligo per gli utenti di indossare all’interno degli stessi la mascherina ed il rispetto del distanziamento sociale imposto dal Decreto del Ministro della Salute.