Porta a porta a Savona, posizionati i bidoncini sulle spiagge libere ma ancora da consegnare molti bidoni condominiali

La "rivoluzione" della raccolta rifiuti arriva anche alle spiagge libere, dove Sea-S sta installando i bidoncini per la differenziata e dove saranno poi rimossi i cassonetti messi in via temporanea.

Intanto nelle zone di Ponente sono numerosi i civici che non hanno ancora ricevuto i bidoni condominiali, previsti ormai nella maggior parte del sistema di raccolta delle zone periferiche al posto degli "odiati" mastelli. I tecnici di Sea-S hanno posizionato i divieti di sosta e tracciato le linee di demarcazione per delimitare gli spazi, con date previste per la sistemazione dei cassonetti il 17 o il 18 luglio. Una volta terminate tutte le operazioni, i vecchi cassonetti su strada saranno rimossi; Sea-S prevede entro il 26 luglio.

La confusione tra i cittadini però è ancora molta. In alcuni condomini, come alle Fornaci (su segnalazione del gruppo Savona Intelligente), ci sono amministratori che hanno detto ai condomini che la raccolta sarà con i mastelli, mentre di fronte ai civici sono stati segnati gli stalli per i cassonetti condominiali; in altri stabili della zona di Ponente i residenti vengono avvisati dagli amministratori che i bidoni condominiali potranno essere usati solo quando saranno tolti i vecchi cassonetti, mentre c’è chi sta già utilizzando i contenitori condominiali con la chiave. Infine sono numerose, nella parte di Levante, le segnalazioni di mastelli o bidoni non svuotati, nonostante telefonate, mail o PEC a Sea-S.