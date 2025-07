Ceriale, Stefanì dopo la revoca della delega: “Polizia Locale ora attiva fino alle 00,30, ma nessuno mi ha avvisato”

Dopo la revoca delle deleghe a due consiglieri comunali da parte della sindaca Marinella Fasano, il consigliere Marcello Stefanì torna a parlare, rivendicando con fermezza l’impegno che ha portato all’istituzione del terzo turno della Polizia Locale, da lui fortemente voluto.

“Passeggiando sul lungomare A. Diaz ieri sera (15 luglio), ho constatato con soddisfazione che l’Amministrazione ha finalmente attivato il servizio serale della Municipale, con orari dalle 18,30 alle 00,30 durante il periodo estivo e nei giorni di maggiore affluenza, secondo la disponibilità del personale. Un servizio volto a garantire maggior tutela per i residenti e turisti che frequentano la nostra amata località balneare.– afferma Stefanì –. È un traguardo per cui mi sono battuto per oltre un anno, previsto nel programma elettorale della nostra lista. La sicurezza di cittadini e turisti è sempre stata la mia priorità. Unica nota di rammarico – prosegue - nessuno della maggioranza si è degnato di comunicarmi che si è realizzato un altro punto del programma elettorale”.

Un risultato amaro, dopo che la sindaca gli ha revocato la delega alla Polizia Locale per un presunto “venir meno del rapporto fiduciario”, proprio in seguito alle sue dichiarazioni pubbliche sull’urgenza di attivare il servizio (leggi QUI). Un paradosso, secondo il consigliere: “Ritengo le motivazioni della revoca infondate. Non ho fatto altro che sollecitare il rispetto di un impegno elettorale condiviso da tutta la maggioranza”.