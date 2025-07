Cairo, nuovo ponte dei Chinelli: la struttura metallica prende forma

Proseguono a ritmo sostenuto i lavori per la costruzione del nuovo ponte in località Chinelli. Attualmente sono in corso il montaggio dei conci e l’assemblaggio della struttura metallica, che giorno dopo giorno prende forma, segnando un importante avanzamento nel progetto.

L’opera, dal costo complessivo di circa 1,2 milioni di euro, rappresenta un significativo intervento infrastrutturale finanziato dalla Regione. Dopo la demolizione del vecchio bypass, completata lo scorso giugno, la realizzazione del nuovo ponte è entrata nella fase operativa. La struttura metallica, realizzata a Cologno al Serio, è ora in fase di assemblaggio sul posto.