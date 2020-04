Savona, i commercianti scendono in piazza e consegnano simbolicamente le chiavi al sindaco (FOTO)

Aiutateci a riaprire, #iononpossoriaprire, #risorgiamo Italia. Queste tra le parole scritte sui fogli, cartelloni, striscioni, tenuti in mano dai titolari degli esercizi commerciali di Savona che si sono ritrovati, provando a rispettare la distanza di sicurezza, in piazza Sisto a Savona.

Aderendo così all'iniziativa annunciata via social nei giorni scorsi, “Risorgiamo Italia”, manifestazione di protesta organizzata dai movimenti di imprenditori del mondo HO.RE.CA e dei Locali di Pubblico Spettacolo, uniti per la prima volta nella storia del settore che punta ad accendere un faro sulle difficoltà della gran parte delle attività commerciali dovute all'emergenza sanitaria in corso.

Il consumo non deve però avvenire all'interno del locale e al suo esterno non devono formarsi assembramenti.

Per gli esercizi commerciali al dettaglio, il termine fissato per il ritorno al lavoro è quello del 18 maggio: una decisione quella del Governo che non è piaciuta agli imprenditori che ormai da troppo tempo sono stati costretti ad abbassare le serrande e oggi vivono nella paura, comprensibile, di non alzarle più.