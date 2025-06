Savona, in bici con revolver e coltello a serramanico, finge di non capire l'italiano per eludere il controllo: arrestato

Arresto da parte degli agenti delle Volanti della Polizia di Stato, a Savona, nella notte appena trascorsa (tra sabato 14 e domenica 15 giugno, ndr). A finire in manette è stato un uomo di origini dominicane, accusato di possesso illegale di un’arma da fuoco e di altri oggetti atti a offendere.

Il fermo è avvenuto in via Crispi, durante un’attività di controllo del territorio. I poliziotti hanno notato un uomo in bicicletta che, alla vista della pattuglia, ha assunto un atteggiamento sospetto, accelerando e cambiando repentinamente direzione nel tentativo di eludere un eventuale controllo.

Una volta raggiunto per le operazioni di identificazione, l’uomo si è mostrato nervoso e poco collaborativo, fingendo di non comprendere l’italiano. Durante l’intervento, gli agenti hanno notato nella tasca anteriore dei pantaloni un oggetto compatibile, per forma e dimensione, con un’arma da fuoco.

Insospettiti, i poliziotti hanno proceduto con una perquisizione personale, che ha portato al rinvenimento di un coltello a serramanico lungo 25 cm, un revolver di 12 cm custodito in una fondina e circa 450 euro in contanti.

L’uomo è stato quindi arrestato e accompagnato negli uffici della Questura per gli accertamenti di rito. Anche in questa fase ha continuato ad assumere un comportamento ostile e non collaborativo, rendendo complesse le procedure di identificazione e di redazione degli atti.

Attualmente è trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura di Savona, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.