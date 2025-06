Sosta selvaggia dei camper, a Celle multe in Roglio e alla Natta

Non si placa la sosta selvaggia dei camper nel savonese.

Negli ultimi giorni non sono mancate le polemiche per la presenza massiccia delle "case a quattro ruote" parcheggiate soprattutto a Celle e Varazze.

Nei giorni scorsi infatti non sono mancate le sanzioni da parte della polizia locale per i camper parcheggiati sull'Aurelia in località Roglio nella zona dedicata alla sosta degli autobus e in località Natta non nell'area a loro dedicata ma nell'area sterrata nei pressi del palazzetto dello sport.

Lo stesso problema si verifica da anni anche a Varazze con i mezzi parcheggiati soprattutto nella zona del cimitero e sull'Aurelia Bis.