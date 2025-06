Bucci ad Albenga: “Servono progetti. La sicurezza idrogeologica e le infrastrutture sono priorità” (VIDEO)

Un piano ambizioso per il futuro del Ponente ligure, con lo sguardo puntato su sicurezza idrogeologica, infrastrutture e sviluppo del territorio. È questo il messaggio lanciato ieri dal presidente della Regione Liguria Marco Bucci durante la sua visita ad Albenga, in occasione della presentazione del progetto “Liguria Tourism” nella sala consiliare del Palazzo Comunale in piazza San Michele.

Al fianco del sindaco Riccardo Tomatis, Bucci ha tracciato una roadmap che passa da interventi concreti e investimenti già messi in campo: “Stanno partendo alcuni studi – ha dichiarato – e come Regione abbiamo appena investito 100 milioni di euro di fondo strategico, destinati ai territori che avevano progetti pronti dal punto di vista esecutivo. Mi aspetto che anche Albenga presenti al più presto un progetto dove poter cominciare a intervenire”.

Il riferimento principale è alla messa in sicurezza idrogeologica della piana di Albenga, una questione annosa e strategica, su cui Bucci ha ribadito la necessità di accelerare: “Ci sono già cose fatte e altre in itinere. Ma vorrei vedere un progetto definitivo e completo per garantire davvero la sicurezza del territorio”.

Il presidente ha poi parlato del progetto ferroviario Finale-Andora: “Abbiamo chiesto a Rfi di completare il progetto esecutivo, pronto per andare in gara, e ci è stato garantito che lo avremo per fine anno. Sulla base di questo chiederemo il finanziamento e lanceremo la gara. Sono fiducioso che i lavori inizieranno entro il nostro mandato”.

Non è mancato un passaggio su un’altra infrastruttura chiave: la bretella Predosa–Carcare–Albenga, da anni discussa ma mai realmente avviata. “Ho visto i preliminari ed è un’opera importante – ha detto Bucci – che aiuterà il territorio ad accorciare le distanze tra Piemonte, Lombardia e la Riviera. Non succederà domani, ma se non si comincia, non si finisce mai. Intanto ci impegniamo a far partire il progetto, poi qualcun altro lo porterà avanti e lo inaugurerà”, conclude il presidente Bucci.