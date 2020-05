Brindano alla "Fase due" in un ristorante di Celle Ligure: sanzionati gestore e clienti

Volevano brindare alla nuova fase del decreto del Presidente del Consiglio ma sono stati sorpresi dai carabinieri con i bicchieri in mano e sanzionati.

Nella nottata appena trascorsa i carabinieri della stazione di Celle Ligure durante un apposito servizio finalizzato al rispetto della normativa sanitaria in atto, nel transitare nel centro del paese, hanno notato le luci di un ristorante accese e, accedendo all’interno, si sono trovati il titolare e 6 clienti con in mano i bicchieri a bere tranquillamente senza alcuna protezione individuale e senza rispettare nemmeno il distanziamento di sicurezza.

I carabinieri non hanno potuto far altro che mandare tutti a casa dopo averli sanzionati per il mancato rispetto della vigente normativa anti Covid-19 e per il titolare del ristorante verrà proposta anche la richiesta di sospensione dell’attività.