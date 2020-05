Per le automobili che viaggiano nelle zone dal clima rigido, sono più adatti i pneumatici chiodati, ma in altre regioni la neve è meno frequente, quindi le strade asfaltate vengono ricoperte solo raramente da neve o ghiaccio.

Proprio per queste regioni sono più adatti i pneumatici per ogni stagione. Queste gomme hanno la caratteristica principale di poter essere usate tutto l'anno senza dover essere sostituite. Queste gomme garantiscono maggiore sicurezza, potendo guidare in tranquillità sia quando l'estate è calda che quando la temperatura scende sotto zero. Questi pneumatici garantiscono una migliore presa di strada sia sull'asciutto che sul bagnato. Ecco alcune delle loro qualità principali:

• Maggiore comfort. Queste gomme vengono prodotte con composti più morbidi, inoltre non hanno chiodi, quindi sono poco rumorose e consentono una marcia più morbida del veicolo.

• Usura ridotta. Le gomme per tutte le stagioni durano molto, perché il battistrada più alto si usura in un arco di tempo maggiore.

• Disegno del battistrada. Ci sono molte lamellature per fare meglio presa, però il disegno è meno aggressivo rispetto a quello delle gomme invernali.

• Profondità del battistrada. Rispetto alle gomme invernali standard, queste hanno un battistrada meno profondo.

I pneumatici per tutte le stagioni sono offerti da molti grandi produttori di gomme. Tra questi ci sono: Good Year, Nokian, Michelin, Pirelli, Kumho e altri. Le gomme per ogni stagione sono più versatili, quindi sono molto popolari in tante regioni. Inoltre, le normative di tanti paesi europei limitano l'uso di gomme chiodate. Quindi, nelle regioni in cui il clima è mite, quando nevica raramente inverno, si possono anche utilizzare pneumatici per ogni stagione. Queste gomme offrono un compromesso ottimale tra sicurezza e comfort, con pochi difetti rispetto alle gomme speciali. Inoltre si può risparmiare, perché le gomme non vanno cambiate due volte l’anno. Non dimenticare di scegliere prodotti di alta qualità, basandoti sui dati tecnici presenti nel manuale dell’auto (come le dimensioni delle gomme e i valori nominali di pressione).