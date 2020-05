Covid-19, revocate 14 ordinanze di isolamento obbligatorio. Picalli (sindaco Millesimo): "Segnale positivo"

10 casi confermati in isolamento obbligatorio, 20 persone in isolamento precauzionale presso la propria abitazione. Per alcuni prolungata o rinnovata in quanto in valutazione da parte Asl 2. Nella giornata di ieri, sono state revocate 14 ordinanze di isolamento obbligatorio. Segnale positivo per un ritorno di tanti cittadini alla normalità. Questa la situazione Covid-19 sul territorio comunale di Millesimo.

Nel consueto aggiornamento, il sindaco Aldo Picalli è intervenuto anche sulla situazione riguardante la RSA "Casa dei Tigli". "Siamo in apprensione e molto vicini a tutti gli ospiti e parenti della RSA, una casa di cura gestita direttamente dalla Asl 2 Savonese che si avvale di personale esterno della “Cooperativa Sociale Onlus Il Faggio - spiega il primo cittadino - Confidiamo che il responsabile della gestione sanitaria, l’RSPP responsabile della sicurezza e del personale, ed altri incaricati dall’ente Asl 2 o della Cooperativa Il Faggio, coordinino tempestivamente le azioni per un pronto risanamento di questa situazione preoccupante".